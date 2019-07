Strappa catenina a un'anziana turista, arrestato nel centro storico

Ha strappato la catenina a un'anziana che camminava con il marito ed è fuggito, ma è stato inseguito e arrestato dalla Polizia Locale di Genova.

È successo quesa mattina in via del Campo: gli agenti di pattuglia hanno notato un uomo che indugiava con fare sospetto nei pressi di Porta Soprana, e lo hanno seguito fermandosi poco dopo - in via delle Fontane, all'incrocio con via Prè - per osservarne le mosse.

Dopo pochi istanti, l'uomo è partito al seguito di una coppia di anziani turisti che imboccavano via del Campo e - arrivato dietro la donna - le ha strappato la catenina dal collo, fuggendo subito via.

A questo punto gli agenti sono partiti all'inseguimento: dopo aver percorso vico Santa Sabina, lo hanno fermato dentro ad un portone di vico Untoria, dove si era introdotto nel tentativo di far perdere le sue tracce.

Fermato e trasportato in questura per fotosegnalamento, è stato identificato come un cittadino algerino di 39 anni, irregolare sul territorio dello stato, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, dichiarato persona pericolosa e destinatario di un decreto di espulsione emesso nel 2019. L'uomo è stato arrestato per furto con strappo ed è in custodia presso la questura, in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà domani mattina.