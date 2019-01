Municipale, confermato lo sciopero: rischio caos per Genoa-Sassulo e fiera di Sant'Agata

Confermato lo sciopero della polizia Municipale per domenica 3 febbraio, giorno in cui oltre a Marassi si disputa il match Genoa-Sassuolo e in cui, a pochi km di distanza dallo stadio, si tiene la fiera di Sant’Agata con le sue decine di banchetti.

A proclamarlo è stato il coordinamento provinciale del Diccap, lo stesso che aveva organizzato anche la protesta dello scorso 12 gennaio: «Le promesse dell’amministrazione e dei suoi politici sono state solo parole al vento, la Polizia Locale di Genova deve essere rispettata e abbiamo bisogno di certezze e sicurezza - spiega il Diccap in una nota - Se l’amministrazione vuole veramente sedersi ad un tavolo e parlare seriamente del nostro futuro deve prima garantire che prima si decidono i cambiamenti e poi si applicano non il contrario. Noi siamo sempre pronti al confronto, ma con chi non pone pregiudiziali e non decide unilateralmente».

Lo sciopero è stato dichiarato per il personale della Direzione Polizia Municipale di Genova e per il Corpo di Polizia Municipale, per tutti i turni della giornata del 3 febbraio. L’adesione dovrebbe essere molto alta: il 60% degli agenti della Locale sono iscritti al Diccap Sulpl, e lo scorso 12 gennaio si è avvicinata al 100%.