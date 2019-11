Treni, proclamato sciopero di otto ore

Le segreterie regionali della Liguria dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Fast e Orsa hanno proclamato uno sciopero del personale equipaggi della direzione regionale Trenitalia Liguria dalle 9 alle 17 di domenica 24 novembre.

Nello stesso weekend sono in programma anche interventi propedeutici alla realizzazione della nuova linea del Terzo Valico nei pressi di Fegino (nodo di Genova) e saranno modificate le percorrenze di alcuni treni regionali e a lunga percorrenza. In particolare i treni Regionali delle relazioni Genova-Torino; Ventimiglia-Milano, La Spezia-Milano percorreranno l'itinerario alternativo via Busalla con le stesse fermate ma con possibili variazioni d'orario.

Lievi modifiche agli orari anche per alcune corse regionali tra La Spezia-Genova-Ventimiglia e Genova-Acqui Terme mentre i treni Regionali della relazione Genova-Ravenna/Piacenza/Rimini faranno capolinea ad Arquata Scrivia o Ronco Scrivia dove che si potranno raggiungere o proseguire con treni regionali.

Inoltre alcuni collegamenti a lunga percorrenza (Intercity, Frecce e Thello) sulle direttrici Genova-Venezia, Siracusa-Milano, Torino-Genova-Salerno e Ventimiglia-Milano modificheranno gli orari di alcune fermate.