Sciopero trasporti, venerdì nero per bus, treni e aerei

Si annuncia un venerdì particolarmente difficile per i trasporto dopo lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati Cub e Sgb per il 25 ottobre.

I sindacati protestano per chiedere l’aumento dei salari e delle pensioni, per la cancellazione del Jobs Act e per avere maggiori garanzie su «un lavoro stabile per tutti, ridurre l'orario di lavoro e i carichi di lavoro a parità di salario per rilanciare l'occupazione, cancellare la Fornero e andare in pensione con 60 anni di anzianità o 35 di contributi».

Sciopero generale nazionale venerdì 25 ottobre: gli autobus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Cub Trasporti della Liguria aderisce allo sciopero generale con le seguenti modalità: per autobus e ferrovia Genova - Casella, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45, il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda del turno.

In occasione dell’ultimo sciopero dell’8 giugno 2018, proclamato dalla stessa sigla sindacale, le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un’incidenza sul servizio programmato pari al 15,39% nel servizio urbano e al 7,14% tra gli addetti della metropolitana. Non si è registrata alcuna adesione per impianti speciali e ferrovia Genova - Casella.

Sciopero trasporti venerdì 25 ottobre, i treni

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero inizia alle 21 di giovedì 24 ottobre e dura sino alle 21 di venerdì 25 ottobre. Probabili i disagi per il gruppo Ferrovie dello Stato.

Assicurati i treni nella fasce di garanzia, e cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma solo per i treni dei “servizi minimi garantiti”, il cui elenco è consultabile sui siti di Trenitalia.

In una nota, Trenord e Trenitalia precisano che «giovedì 24 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che arrivano a destinazione finale entro le 22».

Sciopero del trasporto aereo venerdì 25 ottobre

Anche Enav ha reso noto che dalle 13 alle 17 di venerdì 25 ottobre i voli potranno subire ritardi e cancellazioni causa sciopero, sia quello nazionale sia quello indetto dalle organizzazioni sindacali Filt, Fit, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Aq e Unica.