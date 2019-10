Veicolo in panne in A12, code e voli cancellati: la situazione in città

Qualche disagio al traffico, inevitabili code e rallentamenti soprattutto nell'ora di punta e qualche "imprevisto" che ha aggravato la situazione: è iniziato così venerdì 25 ottobre, giorno in cui è stato proclamato lo sciopero generale nazionale che coinvolge anche trasporto pubblico e privato (qui le modalità della protesta a Genova).

Situazione traffico in autostrada e a Genova

In autostrada, sull'A12 a causa di un veicolo rimasto in panne tra il bivio con l’A7 e il casello di Genova Est in direzione Rosignano si è formata, all’altezza del km 1,5, una lunga coda che ha rallentato il traffico. Sul posto è intervenuto personale di Autostrade per la rimozione del veicolo. Code anche in A10, tra i caselli di Pegli e Genova Aeroporto, per il traffico intenso.

Per quanto riguarda invece la viabilità urbana, code in Sopraelevata direzione levante, in corso Europa e in zona Corte Lambruschini, e qualche rallentamento in corso Sardegna per dissesto del manto stradale.

Aerei e treni, cancellazioni e ritardi

Per quanto riguarda invece gli aerei, partenze regolari dal Colombo in prima mattinata, mentre sono stati cancellati i voli delle 13.05 e delle 16.25 per Monaco operati da Lufthansa, quello delle 13.25 per Amsterdam di KLM e il volo Alitalia diretto a Fiumicino delle 14.35.

I treni non hanno subito particolari criticità: qualche convoglio viaggia con ritardi da 10 a 20 minuti, l'EC diretto a Nizza previsto a Principe alle 8.58 è in ritardo di 30 minuti.