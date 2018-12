Space Cinema, lavoratori in sciopero

Domenica 2 dicembre 2018 si terrà, per l'intero turno di lavoro, lo sciopero dei dipendenti di The Space Cinema. In concomitanza con lo sciopero, dalle ore 15 alle ore 17 si terrà un presidio davanti all'entrata della biglietteria presso i Magazzini del Cotone.

Lo sciopero, proclamato a livello nazionale da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, è stato dichiarato a seguito del protrarsi di una trattativa del tutto insoddisfacente a partire dagli 11 licenziamenti del giugno scorso mascherati da adesioni volontarie.

«Questo grave atto però - scrivono i sindacati in una nota - non è l'unico motivo a giustificazione dell'azione di sciopero; insieme a ciò, infatti, si deve registrare il perdurare di una condotta irrispettosa delle relazioni sindacali e dello stallo a cui è sottoposto il confronto sull'accordo integrativo aziendale».

«Per questi motivi - concludono i sindacati - si è dovuti arrivare a questa prima azione di protesta che a Genova vedrà l'organizzazione di un presidio davanti alla biglietteria del cinema al Porto Antico a partire dalle ore 15».