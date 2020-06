Sciopero della scuola, presidio davanti alla prefettura

I lavoratori della scuola tornano in piazza dopo l'approvazione del decreto legge 'Scuola'. Al presidio di lunedì 8 giugno alle 10 davanti alla Prefettura di Genova aderiscono anche le addette e gli addetti della ristorazione scolastica della Fisascat Cisl Liguria e Genova.

Lo siopero è stato indetto dai sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Fgu Gilda Unams che, accusano, tra l'altro, un'eccessiva confusione per quanto riguarda la riapertura delle scuole a settembre, pochi investimenti e difficoltà nella gestione della didattica a distanza.

La protesta punta, fra le altre cose, ad avere un piano straordinario di investimenti, adeguate risorse economiche, la riduzione del numero di alunni per classe e consentire un a didattica per gruppi ridotti di alunni, il rispetto rigoroso del tetto massimo di 20 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità, la piena funzionalità alle segreterie scolastiche, garantendo sorveglianza e rigorosa applicazione delle misure di sicurezza e anti-contagio in tutti i plessi e in ogni singolo piano degli edifici, il consolidamento, a regime, della figura dell’assistente tecnico in tutte le scuole del primo ciclo, l'assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 attingendo da graduatoria per soli titoli del personale con almeno tre anni di servizio, il rinnovo delle graduatorie provinciali con procedura on line entro agosto 2020 al fine di consentire l’accesso all’insegnamento ai nuovi aspiranti ed evitare il ricorso alle cosiddette “messe a disposizione” e l'emanazione del Bando di un concorso riservato per Dsga riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio sul profilo privi del titolo di studio specifico.