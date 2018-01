Scuola, insegnanti in rivolta: sciopero e presidio

Lunedì 8 gennaio le lezioni ripartono con lo sciopero degli insegnanti per gli stuenti genovesi (ma anche quelli di tutta Italia) al rientro tra i banchi dopo la lunga pausa natalizia. In programma una manifestazione nazionale a Roma, davanti al Miur dalle ore 9.30. A Genova, invece presidio dalle ore 9 in piazza De Ferrari.

Le motivazioni della protesta

A protestare sono gli insegnanti, sia per il rinnovo contrattuale che, soprattutto, per l'assoluta contrarietà rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato relativa ai docenti diplomati ante 2001, quelli con il diploma magistrale. Si tratta di docenti che, dall'oggi al domani, potrebbero non solo trovarsi cancellati dalla graduatorie a esaurimento ma addirittura rimandati nelle graduatorie di istituto pur essendo già entrati in ruolo (ci sono persino casi di insegnanti che hanno stipulato il contratto a tempo indeterminato lo scorso anno e che hanno già anche superato l'anno di prova). In Liguria i docenti coinvolti sono circa 200.