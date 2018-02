Sciopero dei lavoratori portuali, presidio a ponte Etiopia

Presidio davanti a ponte Siberia e Bettolo per i lavoratori della compagnia portuale Pietro Chiesa. La protesta è stata organizzata in accordo tra Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Lo sciopero è stato indetto per 24 ore e il presidio durerà tutta la giornata. I lavoratori chiedono una soluzione per l'imminente chiusura della compagnia, prevista per il 31 marzo prossimo, e chiedono una liquidazione "in bonis".

Lo sciopero si sta svolgendo all’interno del porto nell’area del terminal rinfuse Genova ma la viabilità portuale, con una piccola modifica presidiata da personale della Capitaneria, è regolare.