Traffico ancora nel caos dopo lo sciopero in porto: code in città e in autostrada

Ancora qualche disagio al traffico martedì mattina a Genova per la presenza di mezzi pesanti diretti al porto dopo lo sciopero di tre giorni degli autotrasportatori.

Poco dopo le 8.30 si registravano code all’uscita di Genova Ovest in direzione del varco di San Benigno, e in lungomare Canepa, all’altezza del varco di ponte Etiopia: incolonnamenti che nulla hanno a che vedere con “l’esodo” di lunedì mattina, che ha letteralmente paralizzato il traffico, ma per automobilisti e autotrasportatori la mattinata è comunque iniziata in salita.

Anche la circolazione autostradale ha subito rallentamenti per il transito dei mezzi pesanti: sull’A7 Milano - Serravalle code tra i caselli di Bolzaneto e Sampierdarena, così come sull’A10 tra Pegli e il bivio con l’A7.