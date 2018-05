Sciopero dei porti, corteo e tir bloccati: traffico in tilt

Giornata difficile dal punto di vita del traffico quella di venerdì a causa dello sciopero nazionale dei porti, che anche a Genova comporta lo stop completo dell’attività all’interno dello scalo, il blocco dei tir e un corteo che da lungomare Canepa arriverà sino in Prefettura.

Traffico da bollino rosso

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: il corteo parte alle 9 da Sampierdarena per arrivare sino in via Buozzi, a Dinegro, e imboccare poi piazza dell’Annunziata e le due galleria sino a largo Lanfranco. Le strade verranno dunque chiuse per consentire il passaggio, con conseguenti deviazioni di mezzi pubblici e privati.

Per quanto riguarda invece i tir, stando alle stime del Comune dovrebbero essere circa 500 i mezzi pesanti che resteranno bloccati fuori dal porto, e che verranno sistemati su lungomare Canepa, Guido Rossa, via 30 Giugno, via Perlasca e via Benedetti sino a quando non terminerà il blocco. Da parte del Comune, proprio alla luce dei disagi legati allo sciopero, era arrivato l’invito a non utilizzare l’auto e a scegliere i mezzi pubblici, soprattutto per chi proviene o si dirige verso il ponente.

Le ragioni della protesta

Lavoratori del porto e marittimi protestano in particolare contro la tendenza delle compagnie a far svolgere proprio ai marittimi le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei carichi a bordo delle navi, che spetterebbero invece ai portuali, tutto per risparmiare sulla manodopera. Una pratica sempre piaciuto diffusa, che oltre a incidere sul fattore economico comporta anche rischi per la sicurezza dei marittimi, non adeguatamente formati per determinate manovre.