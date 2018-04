Porti: una giornata di sciopero nazionale

Oggi si è svolto l'attivo dei delegati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti del Porto di Genova sui temi della sicurezza e dell'autoproduzione. Dopo i tanti interventi e approfondita discussione, i delegati, ancor più convintamente, sostengono la necessità di iniziare una fase di mobilitazione del comparto.

Le Segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno proclamato su questi temi una iniziativa a livello nazionale indicando in venerdì 11 maggio una giornata di sciopero di 24 ore di tutti i porti italiani.

In preparazione di tale iniziativa sui temi della sicurezza sul lavoro come emergenza del Paese e sulle questioni relative all'autoproduzione, le segreterie sindacali hanno deciso di effettuare un presidio di tutti i delegati del porto martedì 8 maggio 2018, dalle ore 9 alle ore 13, presso Palazzo San Giorgio. Per il giorno seguente, per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti e l'opinione pubblica, verranno effettuati ai cambio turno 4 volantinaggi presso Vte, Terminal Imt, Varco Albertazzi e Ponte Etiopia.