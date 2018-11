Medici e anestesisti in sciopero per 24 ore

Venerdì 23 novembre medici e anestesisti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) sono in sciopero per 24 ore. Si asterranno dal lavoro medici, veterinari e dirigenti sanitari di tutte le regioni di tutte le principali sigle sindacali di categoria, incluse le maggiori (Anaao e Fp Cgil Medici). I sindacati di categoria avevano inizialmente proclamato due giornate di sciopero ma la prima, prevista per il 9 novembre, è stata revocata a causa di problemi interpretativi delle norme che regolano le giornate di sciopero in sanità.

Sciopero medici e anestesisti venerdì 23 novembre 2018: le cose da sapere

Il giorno del "black friday", occasione per chi vuole fare shopping a prezzi scontati, sarà dunque un venerdì nero per pazienti e utenti del servizio sanitario nazionale. Interventi e visite a rischio, ma saranno assicurate le attività di urgenza e di pronto soccorso. Diverse le motivazioni alla base della protesta, a partire dall'insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale 2019, in relazione alla garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) ed agli investimenti nel patrimonio edilizio sanitario e tecnologico. Ma anche il mancato incremento delle risorse destinate all'assunzione del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Inoltre, l'esiguità delle risorse assegnate al finanziamento dei contratti di lavoro, i ritardi amministrativi nei processi di stabilizzazione del precariato del settore sanitario e il mancato finanziamento aggiuntivo per i contratti di formazione specialistica.

Mancano medici, Chirurgia a Crotone non può coprire i turni

Lo sciopero "provocherà forti disagi negli ospedali italiani, con il probabile blocco delle sale operatorie che avrà come conseguenza l'annullamento di migliaia di interventi. Saranno invece garantiti tutti gli interventi indifferibili e tutelati i pazienti fragili". Ad annunciarlo il sindacato degli anestesisti rianimatori (Aaroi-Emac) che ha previsto un'ampia adesione. Alessandro Vergallo, presidente Aaroi-Emac, afferma:

Questo sciopero è anche per i cittadini, danneggiati dalla malagestione della sanità italiana. Il SSN deve continuare a garantire a tutti il diritto alla salute, anche attraverso la tutela del personale che vi lavora e il rispetto del Contratto e dei diritti fondamentali dei lavoratori che talvolta vengono violati.