La protesta degli infermieri: «Vogliamo rispetto da Regione e Alisa»

Monta la protesta degli infermieri liguri, che lunedì 8 giugno si sono dati appuntamento a Genova per far sentire la loro voce. Si sono ritrovati in piazza De Ferrari e hanno voltato le spalle al palazzo della Regione in segno di protesta, tra cori e striscioni, gridando «Vogliamo rispetto da Regione e Asl».

Dopodiché, hanno rispettato un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19, quelle che purtroppo hanno visto con i loro occhi lavorando negli ospedali senza risparmiarsi un attimo, durante la "fase calda" della pandemia.

Dopo mesi di lavoro in condizioni estenuanti, e mesi in cui sono stati eletti "eroi" da più parti, gli infermieri sono usciti dagli ospedali in cui hanno praticamente vissuto per settimane intere, per scendere in piazza e unirsi alla protesta, coordinata da Nursing Up Liguria.

Le 10 richieste alla Regione

L'associazione Nursing Up Liguria ha redatto un elenco con 10 richieste da portare alla Regione