Secondo giorno di sciopero in porto, la situazione del traffico

I timori erano che si ripetesse una giornata come quella di giovedì 1 agosto, ma alla fine, nonostante il secondo giorno di sciopero delle Guardie Giurate, la situazione traffico in città - almeno in mattinata - è rimasta sotto controllo.

La conferma arriva dalla polizia Locale, che ieri si è ritrovata a gestire code e rallentamenti sia all'uscita dai caselli autostradali sia su direttrici importanti come la strada a mare Guido Rossa, lungomare Canepa e la Sopraelevata: «La situazione stamattina è decisamente più tranquilla - confermano - Qualche coda sulla Guido Rossa direzione ponente, ma anche l'elicoidale è molto più liberà nonostante l'ora di punta».

Il riferimento è alla quantità di mezzi pesanti che giovedì mattina hanno occupato l'elicoidale diretti verso il porto. Dove alcuni varchi erano chiusi per la protesta nazionale delle guardie giurate, prevista anche oggi. E l'Autorità Portuale, in accordo con la prefettura - che mercoledì aveva precettato il personale di vigilanza operante presso il Porto di Genova, Stazioni Marittime S.p.A., Terminal VTE, Porto Petroli S.p.A, e sedi Eni - ha condiviso appositamente l'elenco dei varchi aperti nella giornata di venerdì, e cioè Giano, Albertazzi, Passo Nuovo e San Benigno. Chiusi, ma con probabilità di apertura, Grazie, Limbania, Mille ed Etiopia.

Anche in autostrada la situazione è nettamente più tranquilla rispetto a giovedì, primo agosto e dunque prima giornata di partenze per molti vacanzieri, in gran parte dirette agli imbarchi dei traghetti. Intorno alle 8 qualche coda in A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio con l'A12, e sempre sull'A7 il cantiere tra Bolzaneto e Ronco Scrivia ha causato circa 1 km di coda.