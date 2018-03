Gaslini, presidio contro 30 licenziamenti nelle ditte delle pulizie

Lavoratori del settore pulizie operanti al Gaslini in sciopero martedì 20 marzo contro i licenziamenti, che a oggi riguardano trenta persone. La protesta è stata indetta da Filcams Cgil Fisascat Cisl Uil trasporti Genova, che in una nota fanno sapere che: «L'Istituto ha comunicato alla Coopservice, la ditta che ha in appalto il servizio di pulizie, il taglio di 800 mila euro sul capitolato a partire dal 1 aprile». Il taglio potrebbe arrivare al milione di euro spiegano i sindati che aggiungono: «La conseguenza è stata l'immediata apertura della procedura di licenziamento collettivo per circa 35 persone su un centinaio di dipendenti».

Nella giornata odierna si terrà un presidio permanente, dalle 10 alle 17, davanti all'Istituto pediatrico che per i rappresentanti sindacali avrà lo scopo di: «Chiedere al Gaslini di non ridurre il perimetro del suo impegno in un campo prioritario come quello delle pulizie».