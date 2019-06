Confermato per lunedì lo sciopero del personale dell'officina ferroviaria di Brignole

È confermato per lunedì 3 giugno lo sciopero del personale dell'officina ferroviaria di Genova Brignole, contro la chiusura del sito.

I lavoratori incrociano le braccia a causa della mancanza di garanzie riguardo il mantenimento dell'officina dove sono impiegate 100 persone e dove si riparano i treni dei pendolari genovesi.

«Durante la recente campagna elettorale - scrivono Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Fast Liguria - l’amministrazione comunale ha sottoscritto protocolli di intesa con le Società del Gruppo FS che prevedono la cessione delle aree di Brignole per i progetti di allungamento della metropolitana. Il sindacato e i lavoratori sostengono il potenziamento della metro da Brignole verso il levante cittadino, ma ritengono che debba coesistere con l’Officina, e sono contrari ad ipotesi di speculazione immobiliare sulle stesse aree che metterebbero a rischio 100 posti di lavoro. Il sindacato ha pertanto chiesto al Sindaco che il tracciato della metro sia collocato a valle dell’officina, aprendo un’interlocuzione con Trenitalia che, fino ad oggi, non si è dimostrata disponibile a un confronto costruttivo sulla difesa di posti di lavoro e attività nel Comune di Genova».

Il timore, tra l'altro, è che la chiusura dell’impianto di manutenzione dei treni di Genova possa avere anche conseguenze negative sul servizio ferroviario, in un nodo pesantemente trafficato come quello metropolitano: una scelta insomma penalizzante per la mobilità urbana.

Per lunedì prossimo, dalle ore 10 alle ore 12, Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti, Ugl e Fast, hanno organizzato una assemblea alla quale sono stati invitati i capo gruppo del Consiglio Comunale presso i locali del Municipio III Bassa Val Bisagno in piazza Manzoni. Lo scorso 21 maggio infatti, proprio in Comune, è stato firmato un ordine del giorno a sostegno del mantenimento delle attività di manutenzione rotabili di Trenitalia nella città di Genova.