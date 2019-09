Fridays for Future, gli studenti genovesi tornano in piazza per clima

Anche Genova scende in piazza in occasione del terzo sciopero per il clima organizzato dai giovani di Fridays for Future, il movimento nato da dalla protesta di Greta Thunberg, attivista 16enne che da agosto 2018 sciopera per chiedere alla politica un impegno concreto per gestire l’emergenza climatica in corso.

Migliaia di giovani che aderiscono al movimento si sono dati appuntamento venerdì mattina per marciare per le vie di 160 città italiane, e nel resto del mondo, per chiedere provvedimenti concreti sull’emergenza ambientale.

Cosa succede a Genova

A Genova un fiume di ragazzi è partito alle 9 da piazza del Principe per un corteo diretto verso De Ferrari: in programma due fermate intermedie, una in via Balbi, per la firma della lettera di intenti che l’Università di Genova - che patrocina lo sciopero - ha scritto nei giorni scorsi aderendo all’iniziativa, e una in via Garibaldi, a Tursi, per la fama di un altro documento, la dichiarazione di emergenza climatica votata in consiglio comunale. La manifestazione terminerà in piazza Matteotti, con interventi e performance musicali.

I giovani manifestanti sono stati creativi, con slogan, cori e striscioni decisamente originali: «Scalda la focaccia, non la terra», «Make love, not plastic», «Non distruggere i paesaggi, dipingili» e tanti altri.

Ripercussioni sulla viabilità, con via Bensa e piazza dell'Annunziata bloccate al traffico veicolare.

Le motivazioni dello sciopero

«Siamo l’ultima generazione che può salvare il Pianeta dal riscaldamento globale. Ci restano meno di 11 anni per impedire che i cambiamenti climatici in atto diventino irreversibili - spiegano i fondatori di Fridays for Future Genova - Citando la Costituzione Italiana, lo Stato deve tutelare l'ambiente e l'ecosistema, e la vita.

La politica come luogo della decisione si sta attualmente basando guardando l’economia che a sua volta si basa sulle risorse tecnologiche; il potere decisionale si è spostato sulla tecnica, alla quale è indifferente la vita umana, poiché si pone come obiettivo lo sviluppo. Che non è il progresso. Il primo è un potenziamento dell’attuale dimensione Il progresso invece, è lo stare meglio di una popolazione.

Chiediamo alla politica che ci rappresenta, di spostare la priorità sul progresso comune. E finché questo non verrà fatto, finché non rispetterete l’esistenza, avrete resistenza».