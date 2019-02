Distributori di carburante in sciopero per 24 ore

Per 24 ore sarà più complicato fare rifornimento di carburante ad auto e moto. Questo per via dello sciopero nazionale dei benzinai, proclamato da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio dalle ore 19 di martedì 5 alla stessa ora di mercoledì 6 febbraio 2019.

Alcuni impianti però resteranno aperti come da regolamentazione degli scioperi nel settore della distribuzione di carburante. L'elenco è stato reso noto dalla prefettura di Genova. Cliccare sull'immagine per ingrandirla.

