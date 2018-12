Cinque giorni di sciopero dell'autotrasporto, protesta sospesa

È stato sospeso lo sciopero dei tir, previsto a Genova dall'11 al 15 dicembre. L'accordo dovrà essere ratificato martedì prossimo. «Con senso di responsabilità abbiamo deciso di sospendere il fermo dell'autotrasporto fino al 18 gennaio rispettando la richiesta del presidente della Regione Liguria e riconoscendo il lavoro dell'Autorità portuale per cercare di individuare una risposta utile», scrivono in una nota congiunta Fita-Cna, Confartigianato Trasporti, Fai-Conftrasporto, Fiap e Trasportounito.

Martedì prossimo dovrebbe arrivare la firma ufficiale dell'accordo che prevede una certificazione delle procedure portuali per consentire di snellire le code ai terminal e soprattutto un indennizzo per le attese. «Abbiamo lavorato molto, auspichiamo la firma e l'attuazione dell'accordo - commenta Giuseppe Tagnochetti coordinatore ligure di Trasportounito. - Riteniamo di avere fatto un passo avanti per primi a Genova su un tema che è caldo non solo qui e messo a punto un sistema che potrebbe funzionare anche negli altri porti».