Autotrasportatori: confermati tre giorni di sciopero

I numerosi tentativi di trovare un accordo non hanno finora dato i risultati sperati dunque l'annunciato sciopero degli autotrasportatori resta confermato, per tre giorni, dal 12 al 14 luglio. Ieri pomeriggio l'ultimo incontro in ordine di tempo presso l'autorità portuale. Ma per i sindacati non sono arrivate risposte soddisfacenti.

La protesta è stata organizzata per puntare il dito contro le ormai note difficoltà operative che gli autotrasportatori affrontano ogni giorno(tempi di attesa al carico/scarico dei contenitori, code dei veicoli nelle cosiddette aree buffering causate dai blocchi operativi, fermi camion tassativi per “cambi turno”).

«Auspichiamo vivamente che i problemi denunciati dalle imprese di autotrasporto presso il Terminal Vte di Voltri-Pra' vengano al più presto esaminati e risolti», le parole di Marcello Di Caterina, direttore della Alis (Associazione per la Logistica e l'Intermodalità Sostenibile), intervenendo in merito alla protesta delle associazioni di categoria di Genova Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Fai-Conftrasporto e Trasportounito.

Lo sciopero, se alla fine si farà, rischia di creare notevoli disagi al traffico.