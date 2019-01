Autotrasportatori, secondo giorno di sciopero: «Stucchevole il richiamo alla responsabilità»

Prosegue come previsto anche martedì lo sciopero degli autotrasportatori in Liguria, con conseguenti presidi ai varchi di ingresso ai porti e qualche disagio al traffico che minaccia di aggravarsi quando i camion rimasti fermi in questi due giorni torneranno a circolare su strada.

Alla protesta, legata alle possibili modifiche dei tempi di lavoro e di riposo che potrebbero venire approvate a livello europeo con il Mobility Package, aderiscono Fit Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Etf Road Transport Section. Proprio i sindacati ieri hanno risposto al sindaco Marco Bucci e al governatore Giovanni Toti, che in una nota congiunta avevano fatto appello al senso di responsabilità per chiedere di congelare lo sciopero sottolineando gli investimenti fatti per il porto e i lavoratori.

«Le risorse previste dalla legge di stabilità per l’autotrasporto sono destinate alle sole imprese e a oggi non è ancora disponibile il decreto attuativo che ne disciplina l’effettivo utilizzo - hanno replicato Laura Andrei, Mauro Scognamillo e Roberto Gulli, segretari generali di Fila Cisl, Fit Cgil e Uiltrasporti Liguria - Permangono pertanto irrisolti i numerosi problemi dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero al fine di ottenere finalmente risposte concrete alle questioni sollevate durante i mesi passati, problematiche che fino ad ora non hanno ricevuto alcuna soluzione».

I sindacati anno definito «stucchevole» il richiamo al senso di responsabilità, «condizione che fino d oggi le organizzazioni sindacali che hanno dichiarato lo sciopero dell’autotrasporto hanno saputo ampiamente dimostrare nell’estremo disagio che ha interessato la categoria dal 14 di agosto 2018 - hanno proseguito i sindacati - A titolo d'esempio si ricorda la vertenza relativa agli incidenti che si susseguono all'interno dei terminal rispetto ai quali le organizzazioni sindacali attendono da tempo risposte, oppure le questioni irrisolte sugli infiniti tempi di attesa e sull'assenza di condizioni logistiche come spazi vivibili per i camionisti esausti».