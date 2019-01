Sciopero autotrasportatori, inizio settimana all'insegna del traffico

È scattata a mezzanotte la mobilitazione degli autotrasportatori contro le modifiche ai tempi di guida e di riposo che potrebbero essere introdotte con l’approvazione del cosiddetto “Mobility Package”, al voto del Parlamento Europeo proprio in questi giorni.

Quella del 14 gennaio è una protesta nazionale, che in Liguria si estende anche alla giornata del 15: inevitabile qualche disagio al traffico in zona lungomare Canepa, sulla elicoidale e ai in generale ai varchi portuali, e code e rallentamenti si registrano anche sull’A10, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Nel ponente la situazione è resa più difficile anche dalla chiusura di corso Perrone, scattata sabato per le prove di carico su quanto resta del Morandi.

«Le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, congiuntamente all’ETF, la Federazione europea dei lavoratori degli autotrasporti, respingono qualsiasi tentativo di modifica della regolamentazione dei tempi di guida e di risposo per i conducenti di autobus/pullman e camion in Europa, che non garantisca la sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri e degli utenti della strada - concludono i sindacati - L’inopportuno intervento della Commissione Europea potrebbe aumentare notevolmente il rischio di incidenti, e di decessi degli utenti della strada, in cui potrebbero essere coinvolti automezzi pesanti, camion e autobus/pullman, contraddicendo il suo impegno di ridurre il numero di decessi sulle strade. Un regime di guida e di riposto non adeguato al recupero psicofisico dei conducenti, impedisce una guida ottimale e non garantisce le condizioni di sicurezza per tutti, conducenti, passeggeri, utenti della strada».