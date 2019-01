Amt e Atp, quattro ore di sciopero dei bus

L'organizzazione sindacale Fast Confsal Liguria ha proclamato uno sciopero del personale Amt di 4 ore per lunedì 21 gennaio 2019. Il personale viaggiante di Amt (compresa la ferrovia Genova-Casella)) si asterrà dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30; il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà nella seconda parte del turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. Non ci sono dati di riferimento relativi all'adesione di lavoratori di Amt per agitazioni proclamate dall'organizzazione sindacale Fast Confsal Liguria in periodi precedenti dunque è difficile fare una stima della possibile incidenza sul servizio programmato. Tutte le altre sigle sindacali hanno revocato la protesta.

Per quanto riguarda le corriere di Atp Esercizio, il personale graduato e viaggiante si astiene dal lavoro dalle 10.30 alle 14.30, il personale addetto alle biglietterie dalle 10.30 alle 14 e il restante personale le ultime due ore del turno.

«Le parti sociali - commenta Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria - hanno dimostrato ancora una volta un grande senso di responsabilità e lo hanno fatto nonostante le parole ingenerose spese da Toti e Bucci nei loro confronti in occasione della protesta contro il Mobility Package dei giorni scorsi».

«Nella revoca dello sciopero - conclude Lunardon - ha pesato anche il voto, in Consiglio regionale e in Consiglio comunale, di due documenti gemelli a sostegno della lotta sindacale contro le norme europee in materia di tempi di guida. Una battaglia sacrosanta portata avanti dal sindacato e che ha ricevuto il pieno sostegno dei Consigli regionale e comunale, grazie al voto di ordini del giorno che siamo fieri di aver contribuito a definire».