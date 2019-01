Sciopero Enav, voli cancellati e disagi al Cristoforo Colombo

Disagi all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per lo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali di Enav, Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo, oggi, venerdì 11 gennaio 2019. Lo sciopero, come vi avevamo anticipato, è nella fascia oraria compresa tra le ore 13 e le 17.

Sciopero Enav 11 gennaio voli cancellati

Voli in arrivo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova:

13:30 Volo KL1563 da Amsterdam - Arrivo anticipato alle ore 12:15

13:35 Volo BV2241 da Tirana - Confermato

14:00 Volo V71520 da Palermo - Garantito

14:20 Volo AZ1395 da Roma - Cancellato

16:15 Volo LH1944 da Monaco - Cancellato

Voli in partenza dall'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova: