Aeroporto, l'anno inizia con uno sciopero: possibili disagi

Venerdì 11 gennaio 2019 dalle ore 13 alle ore 17 sono stati indetti alcuni scioperi a livello nazionale per i dipendenti Enav, indetti dalle organizzazioni sindacali Unica, Ugl-Ta e Assivolo Quadri. Contemporaneamente, nella stessa fascia oraria, sono previsti anche diversi scioperi locali per quello che riguarda gli addetti al controllo del traffico aereo, coinvolto anche l'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, con possibili disagi per i viaggiatori.

Sciopero Enav 11 gennaio 2018: gli aeroporti

Coinvolti, oltre all'aeroporto genovese anche il Centro di Controllo d’Area di Roma, quello di Milano e quello di Brindisi, ma anche gli aeroporti di Milano Linate, Catania, Torino Caselle, Perugia e Pescara. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente.