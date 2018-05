Sciopero del trasporto aereo, raffica di cancellazioni

Oggi, martedì 8 maggio, sono previste due distinte azioni di sciopero a livello nazionale dei controllori di volo dellEnav: dalle ore 10 alle ore 18 indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica e dalle ore 13 alle ore 17 indetta dalle organizzazioni sindacali Fit-Cisl e Ugl-Ta. Si consiglia di contattare la propria compagnia aerea per tutte le informazioni relative al proprio volo.



Oltre agli scioperi nazionali, è previsto uno sciopero locale presso l'aeroporto di Roma Fiumicino (dalle ore 10 alle 18) indetto dalle organizzazioni sindacali Ugl-Ta e Unica e i seguenti scioperi locali tutti previsti dalle ore 13 alle ore 17.

presso il Centro di Controllo d'Area di Brindisi due distinte azioni di sciopero indette da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl-Ta, Unica, Assivolo Quadri e Uil Trasporti

presso il Centro di Controllo d'Area di Milano indetto da Unica

presso il Centro di Controllo d'Area di Padova indetto da Filt-Cgil, Fitcisl, Uil Trasporti, Ugl-Ta e Unica

presso l'aeroporto di Cagliari due distinte azioni di sciopero indette da Fitcisl e da Unica

presso l'aeroporto di Catania indetto da Fit-Cisl, Uil Trasporti e Unica

presso l'aeroporto di Ciampino indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl-Ta e Unica

presso l'aeroporto di Lamezia Terme indetto da Unica

presso l'aeroporto di Palermo indetto da Fit-Cisl, Uil Trasporti e Unica.

Al momento risultano coinvolti i seguenti voli da/per Genova

IN PARTENZA

Volo AZ1388 per Roma delle 9.50 cancellato

Volo LH261 per Francoforte delle 11.10 cancellato

Volo AZ1384 per Roma delle 11.15 cancellato

Volo AF1517 per Parigi delle 12.00 cancellato

Volo LH1949 per Monaco delle 13.45 cancellato

Volo AZ1386 per Roma delle 15.05 cancellato

Volo KL1566 per Amsterdam delle 13.55 cancellato

Volo SK2652 per Copenaghen delle 14.30 cancellato

Volo FR973 per Londra Stansted delle 15.45 cancellato

Volo LH1945 per Monaco delle 16.45 cancellato

Volo U1936 per Manchester delle 17.35 cancellato

IN ARRIVO

Volo AZ1397 da Roma delle 9.05 cancellato

Volo LH260 da Francoforte delle 10.30 cancellato

Volo AF1516 da Parigi delle 11.20 cancellato

Volo LH1948 da Monaco delle 13.10 cancellato

Volo KL1565 da Amsterdam delle 13.25 cancellato

Volo SK2651 da Copenaghen delle 13.55 cancellato

Volo AZ 1397 da Roma delle 14.10 cancellato

Volo FR972 da Londra Stansted delle 15.20 cancellato

Volo LH1944 da Monaco delle 16.10 cancellato

Volo U1935 da Manchester delle 17.05 cancellato

Volo AZ1391 da Roma delle 18.35 cancellato.