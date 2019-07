Sciopero aerei in tutta Italia: voli cancellati e disagi anche al Colombo

Giornata difficile per chi viaggia in aereo. Venerdì 26 luglio dalle 10 alle 14 Cgil, Cisl e Uil hanno indetto uno sciopero generale nazionale del trasporto aereo e anche a Genova si sono registrati ritardi e cancellazioni all'Aeroporto Cristoforo Colombo.

«Piloti, Assistenti di Volo e Personale di Terra di tutte le compagnie aeree che operano in Italia, delle società di gestione aeroportuale, di Handling e di Catering - si legge in una nota - si asterranno dal lavoro a sostegno della richiesta di riforma del settore contenuta nella piattaforma 'Rimettiamo in movimento il Paese' presentata al governo da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, per chiedere regole più cogenti nella concorrenza tra imprese nei sistemi liberalizzati; più trasparenza nell'erogazione di contributi ai vettori e imprese; norme specifiche contro il dumping contrattuale e salariale che danneggia i lavoratori; l'avvio della negoziazione per il rinnovo deI Ccnl scaduto; il finanziamento strutturale del Fondo di Solidarietà di settore».

A Genova sono stati cancellati i voli del mattino diretti a Londra, Francoforte, Parigi e Monaco mentre ritardi sono stati registrati per diversi voli, tra cui quello per Mosca delle 11.15. Fuori dal terminal anche il presidio dei sindacati.