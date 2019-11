Sciopero generale, a rischio scuole e trasporti

Ancora un venerdì difficile per via dello sciopero generale, indetto da Usb (Unione sindacale di base) e da Sisa (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente). Il 29 novembre incrociano le braccia per il comparto scuola tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero e tutte le categorie pubbliche e private aderenti a Usb.

Anche a Genova a rischio dunque trasporti, scuole, sanità e servizi negli uffici; incerto il transito dei treni di Ferrovie Italiane, il servizio in asili nido e scuole fino all'università e uffici pubblici. I dipendenti del Gruppo FS Italiane scioperano dalla mezzanotte alle 21.

'No ai ricatti all'ex Ilva e nel resto del paese', è lo slogan scelto per la protesta. In programma una manifestazione nazionale a Taranto.

Quarto sciopero per il clima: Fridays For Future in piazza

Venerdì 29 novembre, in occasione del quarto Sciopero Globale per il Clima, gli attivisti di Fridays for Future Genova organizzano una conferenza aperta a tutta la cittadinanza sul rapporto fra consumismo e cambiamenti climatici. Il tema è stato scelto perchè nella stessa giornata si tiene il Black Friday, "espressione evidente del consumismo sfrenato dei nostri giorni". Gli attivisti ritengono quindi che sia particolarmente significativo proporre in tale data un invito ad acquistare con maggior consapevolezza, coscienti delle ricadute che le nostre azioni possono avere sull'ambiente.

L'incontro si terrà nella sala Quadrivium del Centro Convegni di Genova, a partire dalle 14.30. Interverranno: Luca Banfi, professore di Chimica Organica alla facoltà di Scienze M. F. N., Renata Morbiducci, professoressa di Architettura Tecnica alla Facoltà di Architettura e Alberto Girani, professore di Educazione alla Sostenibilità presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Lo scopo è quello di ascoltare delle voci autorevoli che presentino, nell'ambito dei vari settori di ricerca, le principali criticità legate a questo tema e le possibili soluzioni. L'incontro sarà moderato dagli attivisti di Fridays.