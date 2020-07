Primo sciopero dei trasporti dopo il lockdown, a rischio bus e treni

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato per il giorno venerdì 24 luglio uno sciopero di 4 ore del personale delle aziende di trasporto pubblico liguri. Amt garantisce il servizio per le persone portatrici di handicap.

Modalità Amt Genova (compresa la ferrovia Genova - Casella)

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30;

il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda metà del turno.

La protesta coinvolge anche i lavoratori di Trenitalia, Rfi, Ferservizi, Italferr, MercitaliaRail, Mercitalia ST, Oceanogate: gli addetti collegati alla circolazione treni incrociano le braccia dalle ore 9.01 alle ore 17; gli addetti turnisti non collegati alla circolazione treni per l'intero turno della mattina; negli uffici e impianti fissi stop per l'intera prestazione lavorativa; cantieri notturni manutenzione mat./notte 23 (notte 23) -mat./notte 24 (mat. 24)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Previsto un presidio davanti alla prefettura di Genova dalle 10.30 alle 12.30.