Ascensore Villa Scassi, riapertura entro fine marzo

Come di consueto, questo pomeriggio il Consiglio comunale è iniziato con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Al termine del question time si è svolto l'appello e si è passati alla votazione di tre mozioni. Fra queste, il completamento del Terzo Valico e la situazione del caseggiato di Quezzi, oggetto di una frana nel 2016.

Fra gli articoli 54, Guido Grillo (Forza Italia) ha interrogato la giunta sulle periodiche sospensioni del servizio della funicolare Zecca-Righi e dei conseguenti disagi per i cittadini.

La replica del vice sindaco Stefano Balleari: «È un impianto storico, che lo scorso anno ha festeggiato i 120 anni di vita; lo manteniamo nel migliore dei modi, con revisioni semestrali e altre che vengono calendarizzate. La maggior parte dei lavori vengono effettuati di notte per non creare disservizi, ma non sempre è possibile. Nel 2017 il servizio è stato fruibile al 98 per cento pertanto si può affermare che funzioni, diversamente da quello di Villa Scassi, i cui problemi verranno risolti entro fine mese».