Villa Scassi, si blocca (di nuovo) l'ascensore: passeggeri chiamano i Vigili del fuoco

Niente da fare per l’ascensore di Villa Scassi: dopo il blocco avvenuto lo scorso 23 aprile, giorno della ripresa del servizio (attesa per mesi) e il precedente “incidente” durante il giro di prova con la stampa, in mattinata l’impianto si è nuovamente fermato.

La segnalazione è arrivata intorno alle 10.30: al momento del blocco, a bordo dell’ascensore c’erano 3 persone, che spaventate hanno contattato i Vigili del fuoco. Sul posto nel frattempo sono però intervenuti i tecnici Amt, che le hanno fatte scendere e accompagnate all'ingresso di via Cantore. All'arrivo dei Vigili del fuoco, dunque, la situazione si era già risolta.

L'ascensore di Villa Scassi si ferma durante la prova: tutti bloccati a bordo. Guarda il Video

Si tratta, come detto, dell'ennesimo guasto per un impianto inaugurato a fine 2016 e rimasto in funzione per pochi mesi prima di bloccarsi definitivamente per manutenzione. La ripresa del servizio, annunciata e slittata più volte, è avvenuta lunedì 23 aprile con la promessa di tenerlo in funzione anche nei festivi. Ma sono molti i sampierdarenesi che alla luce dei numerosi disservizi hanno espresso qualche dubbio nell'utilizzarlo.