Rapina una ragazza per strada, 31enne arrestato a Sampierdarena

I carabinieri hanno arrestato in via Dottesio a Sampierdarena per rapina un 31enne nigeriano, pregiudicato. Quest'ultimo, in via Scarsellini, al fine di sottrarle la borsa, ha aggredito a calci e pugni una sua connazionale di 22 anni, facendola cadere a terra.

L'aggressore, dopo aver sottratto il cellulare alla vittima, si è dato alla fuga per le vie adiacenti, venendo intercettato, fermato e arrestato dai carabinieri. La ragazza, visitata dai medici del 118, ha riportato abrasioni alla mano sinistra giudicate guaribili in pochi giorni.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Nella mattinata odierna il rito per direttissima dell'arrestato.