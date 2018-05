Scarpino verso la riapertura, si lavora per giugno

Questa mattina si è tenuta una riunione della conferenza dei servizi sulla riapertura della discarica di Scarpino, chiusa dal 2014. Il verdetto era atteso lo scorso 16 aprile, ma poi la seduta era stata aggiornata alla data di oggi. Una decisione definitiva potrebbe arrivare la settimana prossima e la discarica riaprire a giugno.

La conferenza dei servizi è incaricata di fornire il via libera alla riapertura con una nuova Aia (Autorizzazione integrata ambientale). Il sindaco Bucci aveva auspicato il ritorno in funzione di Scarpino entro maggio. Questo, appare ormai molto probabile, non avverrà, ma il ritardo dovrebbe essere limitato se venisse confermata la data di giugno.

Nel frattempo domani a Palazzo Tursi l'assessore al Bilancio e Patrimonio, Pietro Piciocchi, presenterà le nuove modalità di bollettazione della Tari, la tassa sui rifiuti.