Scarpino: la riapertura (forse) a fine agosto

Ennesimo rinvio per la riapertura della discarica di Scarpino, previsto prima per giugno e poi per metà luglio. La nuova data, ma tutta da verificare, è per la fine di agosto, ma è possibile un ulteriore slittamento. La discarica è chiusa dal 2014 dopo l'inchiesta aperta in seguito agli sversamenti di percolato.

La minoranza in Consiglio comunale sostiene la proposta della capogruppo del Pd Cristina Lodi di convocare una seduta monotematica sul tema e la giunta dovrebbe dare seguito alla richiesta entro 20 giorni, quindi entro il 12 agosto.

Il 'via libera' da parte della conferenza dei Servizi ha fatto ripartire il ciclo dei rifiuti e a Scarpino confluiscono già i rifiuti, trattati in altri impianti. Quello che però la minoranza vuole chiarire sono i costi di queste operazioni e le ricadute su Amiu e i cittadini.