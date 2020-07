Scarpe&Scarpe taglia negozi e personale

Secondo quanto riferiscono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Liguria Scarpe&Scarpe questa mattina ha annunciato il ridimensionamento delle attività a livello nazionale, motivandolo con una crisi di liquidità.

L'azienda, già in concordato preventivo, prevede la chiusura di 16 negozi in tutta Italia: si rischiano complessivamente 120 esuberi, 32 a livello regionale nei due punti vendita di Fiumara e Rivarolo.

«Perdere altri posti di lavoro, specie in questo periodo, di un marchio importante che non ha conosciuto particolari flessioni, non è accettabile. I nostri punti vendita andrebbero al contrario rilanciati, perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare - spiegando Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil della Liguria in una nota -. Saremo al fianco dei lavoratori e ai tavoli negoziali per contrastare una decisione che metterebbe ancora più in difficoltà un settore, quello del commercio, già duramente provato».