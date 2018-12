Scarafaggi sui treni regionali, viaggiatori in rivolta

Il primo episodio martedì scorso sul regionale 11268 in partenza da Sestri Levante e diretto a Savona: scarafaggi avvistasti sui pavimenti di una carrozza, che in alcuni casi si sono anche arrampicati sui sedili sotto gli occhi basiti dei passeggeri.

La segnalazione al capotreno era partita subito, e la carrozza era stata svuotata e poi staccata dal convoglio alla prima stazione utile per essere ripulita e disinfestata. Sembrava un episodio isolato, ma giovedì mattina sarebbero arrivate nuove segnalazioni sulla presenza degli stessi insetti su altri treni, nello specifico l’11223 e il 21025, entrambi in partenza da Savona (alle 6.25 e alle 7) e diretti a Recco. E sale l’allarme sulla “invasione” di scarafaggi sui regionali, così come le proteste da parte di chi utilizza quotidianamente il treno e spesso deve fare i conti con disservizi e scarsa manutenzione e pulizia.

«Il capotreno ha effettivamente ricevuto segnalazioni sulla presenza di insetti ed è intervenuto nelle carrozze indicate, ma non ha riscontrato nulla - fanno sapere da Trenitalia - Da questa notte comunque, in via precauzionale e per accertarsi della situazione, la Direzione Regionale Liguria Trenitalia ha deciso di presenziare a Savona alle operazioni di puliziam anche durante i turni notturni, sino a quando non verranno ripuliti tutti i treni».

Sulla questione sono intervenuti anche alcuni consiglieri regionale della Lega, che hanno comunicato l’intenzione di presentare un’interrogazione in proposito in consiglio: «Nella Carta dei Servizi 2018, riferita alla Regione Liguria, si afferma che Trenitalia pone alla base della sua missione la qualità del servizio e che l’azienda è impegnata a migliorare il decoro e la pulizia delle carrozze con programmi specifici di intervento - scrivono Franco Senarega e Paolo Ardenti - Pertanto, oggi abbiamo presentato un’interrogazione in Regione per sapere le azioni che verranno adottate al fine di evitare il ripetersi di episodi simili a quelli che sono stati segnalati dai viaggiatori».