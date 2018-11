Scalinata Borghese: iniziati i lavori per restaurare il gioiello liberty

Sono iniziati i lavori di restauro e riqualificazione della Scalinata Borghese, gioiello liberty di inizio '900 che da piazza Tommaseo si arrampica sulla collina di Albaro, in stato di abbandono da ormai 14 anni. Il sindaco di Genova Marco Bucci con l'assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella hanno presentato ufficialmente i lavori direttamente dal cantiere.

«Quattordici anni dopo la richiesta di un privato al Comune di Genova per il project financing che riqualificherà Scalinata Borghese, oggi ci siamo - ha dichiarato il sindaco di Genova -. Lo scorso anno abbiamo preso in mano la pratica e accelerato il processo per arrivare a vedere oggi i cantieri avviati. In bocca al lupo al gruppo Viziano che ha scommesso su questo gioiello, presto la città potrà riappropriarsi di un luogo magnifico».