Lo Sbarazzo della Superba "sfrattato": Spim vende l'immobile di San Quirico

Soltanto qualche settimana fa, alla conferenza stampa di bilancio del primo anno di mandato, il sindaco Bucci lo aveva definito uno dei progetti di cui andare più fieri. Adesso però lo “Sbarazzo della Superba” dovrà essere rivisto da capo, visto che Spim è riuscita a vendere l’edificio di via Semini che ospita il mercato dei fiori e, da settembre 2017, il mercatino delle pulci di corso Quadrio.

Il secondo tentativo di vendita della partecipata che gestisce il patrimonio immobiliare del Comune di Genova è infatti andato a buon fine, e l’edificio è stato venduto a 3.635.000 euro, offerta pervenuta entro il termine di chiusura della selezione concorrenziale che la stessa Spim aveva lanciato nelle scorse settimane.

L’ufficialità è arrivata martedì mattina: l’area dell’immobile posta in vendita è formata da una superficie interna di 71.880 metri quadri (escluso bar e locale caldaia) e da una superficie esterna pari a circa 71.900 metri quadri. Adesso Tursi ha dunque un anno a disposizione per trovare una nuova sede per lo Sbarazzo, che nonostante i dubbi iniziali - riguardanti in primis la distanza dal centro - negli ultimi mesi aveva registrato un incremento di presenze. In passato erano state prese in considerazione, come alternative a corso Quadrio, l’ex mercato vicolo del Campasso e l’ex mercato di piazza Monteverdi, a Cornigliano.

«L’area rappresenta un polo commerciale e logistico della città - ha spiegato Stefano Franciolini, amministratore delegato di Spim Genova - e la cifra di aggiudicazione rappresenta una vendita di grande rilevanza per Spim e per il socio Comune di Genova, significa anche aver intuito che il prezzo di mercato era quello adatto per attirare possibili investitori che rilanciassero l’immobile».