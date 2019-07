Incidente mortale in porto a Savona, sciopero anche a Genova

In seguito all'incidente mortale di oggi avvenuto a Savona dove un marittimo è caduto in una stiva, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti Genova hanno proclamato per la giornata di venerdì 19 luglio, dal primo turno, le prime 2 ore di sciopero per ogni prestazione della giornata.

L'incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla nave Elektra. La vittima è un marittimo della nave stessa. A Savona è scattato uno sciopero immediato.