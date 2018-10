Paura a Savona, incendio nella sede dell'Autorità portuale

Tre squadre dei vigili del fuoco sono partite anche da Genova per contribuire a domare l'incendio, divampato nella sede dell'Autorità portuale a Savona. Al momento non si registrano feriti, ma il rogo è di vaste dimensioni e sta tenendo impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco.

Una quarantina le persone uscite in fretta e furia dalla struttura in fiamme. Queste ultime sarebbero divampate in un deposito accanto alla struttura dove è presente del pellet, usato per il riscaldamento. Il vento spinge un denso fumo verso il centro della città, dove ci sono ripercussioni sul traffico con code e rallentamenti.

Nel frattempo proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo a Orco Feglino, sempre nel savonese.

Anche il vice ministro Edoardo Rixi si sta occupando della vicenda, come ha scritto sui social network. «Sto seguendo con apprensione l'incendio che ha gravemente danneggiato la nuova sede dell'autorità di sistema portuale mar ligure occidentale a Savona. Fortunatamente tutti i dipendenti sono in salvo e non si registra nessun ferito».

«Arpal - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone - ha immediatamente effettuato tramite uno strumento specifico, il 'draeger', verifiche sull'eventuale presenza nelle zone immediatamente adiacenti l'incendio di sostanze gassose. I valori emersi sono sotto il limite di rilevabilità». L'attenzione resta alta, garantisce l'assessore regionale, «stiamo analizzando il cambiamento della direzione del vento con Arpal che sta effettuando analisi metereologiche e utilizzando una specifica modellistica anche per prevedere, in presenza di uno scenario più sfavorevole, eventuali ricadute sulle zone adiacenti il luogo dell'incendio».