Pensavano di entrare a rubare in un cantiere, ma era la caserma della Finanza

Pensavano di andare a rubare all'interno di un cantiere, ma in realtà erano appena entrati nella sede della Guardia di Finanza di Savona. A finire nei guai tre ladri di origine albanese rispettivamente di 17, 22 e 29 anni (tutti con precedenti per furto, droga e armi), che sono stati arrestati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona giovedì 22 marzo 2018.

Sorpresi da un addetto alla vigilanza

Uno dei tre ladri è stato sorpreso dalla vigilanza interna della caserma mentre era all’interno del perimetro della “Damiano Chiesa” di Savona, sede delle fiamme gialle savonesi, un secondo era oltre la rete, mentre il terzo attendeva all’esterno, alla guida di un furgone.

Tre arresti

Ai tre, tutti arrestati, è stata contestata l’introduzione clandestina in luoghi militari e il tentato furto aggravato. I due responsabili maggiorenni saranno processati per direttissima nel Tribunale a Savona, mentre il diciassettenne, su disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni, è stato associato presso un centro di prima accoglienza di Genova. La scala rinvenuta sul muro perimetrale, unitamente a due cesoie ed una sega metallica, sono state sequestrate.

Al momento dell’arresto lo stupore si è materializzato sui volti dei tre uomini. Nessuno di loro aveva compreso dove si erano introdotti.