Tpl Linea, novità per l'abbonamento settimanale

A partire dal 20 luglio 2020 l'abbonamento settimanale Tpl Linea in formato cartaceo avrà validità dal giorno dell'obliterazione per sette giorni, cosi come avviene per l'abbonamento settimanale acquistato digitalmente e che ha validità dal momento dell’acquisto.

La tipologia degli abbonamenti settimanali per zona tariffaria sono:

zona rosa, blu, arancione e verde Euro 13.00;

zona viola, marrone, azzurra Euro 15.00;

zona gialla Euro 17.50.

La suddivisione per zone

COMUNI FASCIA ROSA Savona, Vado Ligure, Quiliano, Albissole

COMUNI FASCIA BLU Altare, Bergeggi, Celle, Mallare, Noli, Spotorno, Stella, Varazze, Vezzi, Albenga, Ceriale, Borghetto S.S., Toirano, Boissano, Cisano sul Neva

COMUNI FASCIA ARANCIONE Cairo, Calice, Carcare, Cosseria, Dego, Finale, Giusvalla, Magliolo, Mioglia, Orco, Pallare, Plodio, Pontinvrea, Rialto, Sassello, Alassio, Laigueglia, Borgio Verezzi, Villanova d’Albenga, Giustenice, Balestrino, Arnasco, Zuccarello, Erli, Castelbianco, Castelvecchio, Tovo S.G., Pietra Ligure, Loano, Ortovero.

COMUNI FASCIA VERDE Bagnasco, Bardineto, Bormida, Calizzano, Castelletto Uzzone, Cengio, Ceva, Martina, Urbe, Massimino, Millesimo, Montezemolo, Murialdo, Osiglia, Pareto, Pezzolo, Piana, Crixia, Roccavignale, Stellanello, Andora, Garlenda, Vendone, Caprauna, Nasino, Onzo, Alto, Testico, Casanova Lerrone.