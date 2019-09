Lite in famiglia, un fratello arrestato e l'altro denunciato

A Savignone, i carabinieri della stazione di Busalla hanno arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un 52enne italiano, pluripregiudicato, in quanto presso l'abitazione dell'uomo era stata segnalata una lite in famiglia.

I militari intervenuti sono stati aggrediti dall'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Il 52enne, oltre a minacciare di morte i carabinieri, si è scagliato contro di loro con calci e pugni, ma è stato prontamente bloccato.

Nella circostanza il fratello dell'arrestato di 59 anni, anch'egli in stato di ebbrezza, si è opposto ai militari nel tentativo di liberare il fratello: per tale comportamento è stato denunciato per il medesimo reato.