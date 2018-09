Paura a Savignone, incendio in un megastore: 9 intossicati

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì in un megastore in località Isorelle, a Savignone.

L’allarme è scattato poco dopo le 16: sul posto sono intervenute 4 squadre di vigili del fuoco, impegnate nello spegnimento di un rogo da tenere attentamente monitorato a causa del grande quantitativo di materiale plastico presente all’interno del punto vendita.

Proprio a causa del fumo, 9 persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state portate in via precauzionale all'ospedale San Martino. La zona è stata evacuata per consentire le operazioni di soccorso: restano da chiarire le cause dell’incendio.