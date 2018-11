Da scomparsa a giallo, i familiari di Saverio Tagliafierro: «Gli è successo qualcosa»

Sono trascorse ormai quasi tre settimane, e di Saverio Tagliafierro ancora non ci sono tracce: il 75enne pegliese che sabato 3 novembre è stato dato per disperso nei boschi di Bosio, nell’alessandrino, sembra essere letteralmente svanito nel nulla, e la sua famiglia - moglie e due figli - non si dà pace.

Impossibile, sostengono, che Saverio si sia allontanato volontariamente o abbia commesso qualche gesto estremo: ormai felicemente in pensione dopo anni di carriera alla Olgese di Multedo, era da poco diventato nonno di due gemellini, e trascorreva molto tempo in famiglia. Amante dello sport (da giovane è stato una promessa del calcio) e della vita all’aria aperta, conosceva benissimo i boschi di Bosio, paese d’origine della moglie, e il fatto che non sia stata trovata alcuna traccia, eccezion fatta per il cesto pieno di funghi e il suo bastone intagliato appoggiati a poca distanza dall’auto, per parenti e amici non lascia presagire nulla di buono.

«Sono trascorsi ormai tanti giorni, ed è difficile avere buone notizie, ma continuiamo a sperare e soprattutto vogliamo risposte», chiariscono i familiari, che nelle ultime due settimane hanno fatto la spola tra Genova e Bosio per collaborare con i carabinieri di Alessandria, che indagano su quello che è diventato a tutti gli effetti un caso di scomparsa, e non più di smarrimento. Gli investigatori si sono fatti accompagnare anche nella casa della moglie di Tagliafierro, nella remota speranza che Saverio potesse essersi rifugiato lì: sprangata e buia, nell’abitazione non c’era alcun segno di presenza umana.

Nulla lascia intuire cosa sia accaduto a Saverio neppure nei boschi limitrofi. L’area è stata battuta palmo a palmo da cacciatori e fungaioli della zona, vigili del fuoco, uomini del soccorso alpino, carabinieri, unità cinofile e persino droni: niente di significativo è stato trovato, neppure la più piccola traccia. E anche se la pioggia ha continuato a cadere senza tregua, dopo giorni di ricerche incessanti anche il dirupo più nascosto verrebbe individuato e frugato in cerca di quello che si teme ormai si tratti di un corpo senza vita. Ma per i familiari anche questa sarebbe una risposta: «Vogliamo sapere cosa gli è accaduto», implorano moglie e figli chiedendo che le ricerche non vengano interrotte. Gli amici hanno già deciso, nel caso in cui arrivasse lo stop dalla prefettura, di continuare a setacciare i boschi in autonomia, chiedendo inoltre ai fungaioli che ogni giorno li percorrono di chiamare il 112 anche per il minimo sospetto.

Saverio, ricordiamo, è scomparso intorno all’ora di pranzo di sabato 3 novembre in zona Capanne di Marcarolo: l’amico che era con lui ha raccontato ai carabinieri di averlo aspettato in macchina (dove il 75enne aveva lasciato telefono cellulare e portafoglio con soldi e documenti) mentre faceva un ultimo giro, e di essersi preoccupato quando, dopo qualche tempo, non l’ha più visto tornare. A pochi metri dall’auto ha trovato il cestino pieno di funghi e il bastone, ma cercando nei dintorni non ha trovato traccia di Saverio. Ha quindi coinvolto altri fungaioli, e quando ha iniziato a calare il buio si è deciso a chiamare il 112 per chiedere aiuto.