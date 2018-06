Rissa e urla per la festa di fine anno, notte da incubo in Sarzano

Festa di fine anno scolastico senza controllo a Sarzano dove un gruppo di ragazzi ubriachi ha urlato fino a tarda notte, lasciando vomito e orina in piazzetta Re Magi. Non solo, in una zona recentemente colpita da atti di vandalismo in via Ravecca, sono state divelte le misure di sicurezza messe a protezione da Aster e non è mancata neppure la rissa: questa volta tra persone di diverse etnie che, azzuffandosi, hanno rotto l'arredo urbano.

«Per rassegnazione non chiamiamo più né polizia Municipale nè 112 - dichiara Claudio Garau, portavoce del comitato spontaneo di Sarzano - in quanto non viene nessuno. Ribadiamo solamente che il tanto parlare di questa giunta ha poco concluso. Dopo un anno risultati zero».