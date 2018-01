Cade dal ponteggio, operaio in codice rosso

Grave incidente lunedì 29 gennaio 2018 intorno alle ore 7.30 in via Seminella a Sarissola, frazione di Busalla in alta valle Scrivia.

Un operaio al lavoro sopra un ponteggio è caduto per cause ancora da accertare ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova, nell'impatto al suolo ha riportato diversi traumi. A dare l'allarme alcuni colleghi dell'operaio che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Croce Verde Busallese con ambulanza e automedica.