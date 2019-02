Ancora polpette avvelenate, proprietari dei cani pronti alle 'ronde'

Proseguono i ritrovamenti e le segnalazioni di bocconi avvelenati a Genova. L'ultima risale a questa mattina a Borgoratti, fra via Fratelli Canale e via Sapeto. Le foto sono state postate sulla pagina Facebook 'Segnalazioni bocconi avvelenati a Genova e provincia'.

La settimana scorsa sarebbero dovute partire le ronde, organizzate dai proprietari dei cani, per scoraggiare chi lascia per strada questi bocconi, ma il maltempo ha fatto slittare - non saltare - l'iniziativa. Spugne fritte, anch'esse letali per gli amici a quattro zampe, sono state avvistate di recente anche a Pra'.

Ultimamente a preoccupare anche i padroni dei cani è una malattia infettiva virale, la parvovirosi canina, che ha causato alcuni decessi nelle ultime settimane. I più a rischio sono i cuccioli non vaccinati o gli adulti, vaccinati saltuariamente.