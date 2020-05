Si mettono a sparare per divertimento, multati anche per l'assembramento

Venerdì primo maggio i carabinieri della stazione di Santo Stefano d'Aveto hanno denunciato tre uomini del posto, di età compresa fra i 50 ed i 62 anni, per esplosione non autorizzata di colpi di arma da fuoco. I tre amici, intorno alle 11, si sono ritrovati in località Gropparo, in un fondo agricolo limitrofo all'abitazione di uno di loro, ed hanno iniziato a sparare per divertimento alcuni colpi di pistola contro il tronco di un albero.

Il rumore delle esplosioni è stato udito da alcuni residenti, che, allarmati hanno chiamato i carabinieri per segnalare gli spari, anche in relazione al fatto che la stagione della caccia è ancora chiusa. Alla vista della pattuglia giunta sul posto i tre uomini, che stavano sorseggiando un bicchiere di vino in compagnia, hanno provato a nascondere le prove degli spari, raccogliendo alla rinfusa i bossoli e cercando di nascondere l'arma sotto un sasso.

I carabinieri però se ne sono accorti e hanno scovato la pistola: una Ruger calibro 44 Magnum, legalmente detenuta da uno dei tre amici. A seguito di perquisizione i militari hanno anche trovato i 6 bossoli esplosi, 5 colpi ancora integri e due coltelli. I tre amici sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria per aver sparato i colpi di pistola senza autorizzazione.

Il solo proprietario della pistola è stato anche denunciato per porto abusivo di arma da sparo, ovvero per aver portato la pistola legalmente detenuta al di fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. I carabinieri hanno anche proceduto al ritiro cautelare delle licenze e di tutte le armi comuni da sparo legalmente detenute da due dei tre amici, ritenendo che in capo agli stessi, alla luce dei fatti accertati, siano venuti meno i requisiti presupposti al rilascio delle autorizzazioni in materia di armi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine i tre sono stati tutti sanzionati anche i sensi della normativa in vigore che vieta assembramenti e spostamenti non autorizzati.